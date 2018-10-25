Минобороны объяснило необходимость уничтожать террористов на дальних подступах

Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине объяснил, почему необходимо уничтожать террористов на дальних подступах.

Генерал напомнил, что в последние десятилетия на территории России произошло множество террористических актов, после этого печального опыта «стали очевидны простые вещи», передает ТАСС.

«Первое, с террористами нельзя договориться – их нужно только уничтожать. Второе, нет хороших и плохих террористов. Третье, их нужно уничтожать на дальних подступах, а не ждать, когда они придут к нам в дом», – сказал Фомин.

«Именно поэтому мы ни на секунду не сомневались, когда легитимное сирийское правительство в сентябре 2015 года пригласило Россию в лице Воздушно-космических сил оказать помощь в ликвидации международных террористов в этой стране», – подчеркнул заместитель министра обороны.

Напомним, в минувший четверг президент России Владимир Путин оценил итоги операции в Сирии.