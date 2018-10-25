Готовится встреча Суркова и Волкера по Украине

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что помощник президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер находятся в переписке, обсуждается вопрос сроков и места проведения их встречи.

Антонов не смог уточнить, пройдет ли встреча Суркова и Волкера в этом году, назвав главной задачей, чтобы встреча была эффективной, передает ТАСС.

«Мы стоим за урегулированием ситуации в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Давно пора, чтобы украинские партнеры выполняли свою часть этих договоренностей», – сказал Антонов, подчеркнув, что в этом направлении «пока никаких практических шагов не делается».

«У нас есть конкретные предложения, которые были выдвинуты Владимиром Владимировичем Путиным», – напомнил Антонов.

Напомним, во вторник Кремль опроверг наличие договоренности по встрече Суркова и Волкера. Ранее сообщалось, что Сурков и Волкер не смогли прийти к единой позиции по «закону о реинтеграции» Донбасса.