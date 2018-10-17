В МИД рассказали об обсуждении ситуации на Украине с Болтоном

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что в ходе визита в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона обсуждалась ситуация на Украине.

По словам заместителя министра иностранных дел России, он не может «пересказывать содержание бесед, тем более бесед такого уровня», передает ТАСС.

В то же время дипломат подтвердил, что «обсуждение Украины состоялось», отметив, что оно «было очень непростым».

«Наши позиции с американцами кардинально расходятся по множеству вопросов. И я не ощущаю, что в этой сфере есть какое-то сближение или основа для какого-то постепенного углубления взаимопонимания», – сказал Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отметив, что в отношениях между Россией и США «это, скорее, негативный момент».

Напомним, в начале октября президент Украины Петр Порошенко наградил помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием.