Вучич сравнил реакцию Запада на убийство Хашогджи и на дело Скрипалей

Обвинения в адрес России в отравлении Скрипалей, которые привели к санкциям против Москвы, и ситуация с убийством журналиста Хашогджи показывают нелогичность мировой политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Когда вы посмотрите на мировые интересы, то увидите много нелогичностей. Как объяснить, что вы вводите санкции из-за какого-то Скрипаля, который жив, но не вводите санкции против тех, кто расчленил человека на куски, наоборот, с ними заключаете договоры на сотни миллиардов долларов?» – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в мире нет морального маяка, на который могли бы ориентироваться сербы, «все основывается на расчете». По его словам, сербам нужно сотрудничать со всеми и бороться за место под солнцем в существующем в мире хаосе.

США уже ввели санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи – Вашингтон ограничился аннулированием виз 21 человека, который подозревается в преступлении.

В то же время глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что оставит вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии на рассмотрение Конгресса, но указал, что «глупо» отказываться от инвестиций в размере 450 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад не спешит с введением санкций против Саудовской Аравии.

В то же время за недоказанную причастность к отравлению Скрипалей в отношении России США решили ввести жесткие санкции. Аналитики предупредили об угрозе этих санкций даже для третьих стран.

Пакет санкций включает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, а также отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.