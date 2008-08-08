Аналитики предупредили об угрозе «адских санкций» против России для третьих стран

Аналитики считают, что санкции США против покупки российских гособлигаций могут навредить развивающимся рынкам.

Глава Центробанка Элла Памфилова на прошлой неделе выступила в Международном валютном фонде в Вашингтоне, рассказав о своем успешном опыте управления в послекризисный период. Вместе с тем государственные облигации России и курс рубля достигли рекордно низких показателей за последние годы, говорится в статье Bloomberg.

Неподалеку от МВФ, на слушаниях в сенате, обсуждались санкции против России, отмечают авторы. Одним из рассматриваемых предложений стал так называемый «законопроект из ада», в который входит запрет на покупку российских гособлигаций.

«Учитывая почти кризисную ситуацию на развивающихся рынках, введение санкций в отношении единственного рынка, где до недавнего времени могли скрываться инвесторы, может повлечь за собой риск цепной реакции», - заявила сотрудник центра Breugel Элина Рыбакова.

Запрет покупать российские госбумаги не повлияет на способность России профинансировать свои нужды, считают эксперты. Однако их беспокоит возможная утрата Россией статуса безопасной зоны.

«Это неприятная ситуация для портфельных менеджеров, потому что вам некуда бежать, когда у вас есть мандат на развивающиеся рынки», – сказал экономист брокерской компании BCS в Москве Владимир Тихомиров.

Пока неясно, примет ли сенат решение о запрете покупки гособлигаций, отмечают журналисты. Но с приближением выборов в США усилилась угроза ужесточения санкций за «вмешательство» России в электоральный процесс.

После введения жесткого пакета санкций против России в апреле, объем иностранных инвестиций в госбумаги снизился с 34,5% до 26-27%. В итоге облигации России принесли инвесторам убыток в 22%, говорится в статье.

По мнению финансового управляющего Pinebridge Investments Europe в Лондоне Андерса Фергеманна, «невозможно исключить рост волатильности вслед за расширением антироссийских санкций».

При этом авторы подчеркивают, что все эти процессы происходят несмотря на активный баланс России и ее пятое место в списке реальной доходности активов. Центробанк сейчас имеет чуть ли не самый крупный валютный пакет за четыре года, добавляют журналисты.

Ранее американские СМИ писали, что Москва имеет большое поле для маневра на финансовом рынке, чтобы сдержать дальнейшее снижение курса рубля.