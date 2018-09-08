В Bloomberg оценили перспективы рубля

Москва имеет большое поле для маневра на финансовом рынке, чтобы сдержать дальнейшее снижение курса рубля, пишет агентство Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что в 2018 году российская валюта снизилась по отношению к доллару почти на 17%, но это не значит, что рубль продолжит снижение – ЦБ может воспользоваться «большой дубиной» процентных ставок, передает RT.

Как отмечает агентство, для снижения давления на рубль ЦБ приостановил ежедневные закупки долларов, а казначейство отменило два последних еженедельных аукциона по продаже ОФЗ.



У Минфина, заявившего о готовности в случае необходимости выкупить обратно собственные облигации, остается много возможностей для маневра, так как российский государственный долг один из самых низких в мире.



Хорошим буфером являются валютные и золотые резервы на сумму 460 млрд долларов, есть опора в виде устойчивого роста цен на нефть.

Агентство также отмечает, что доходность десятилетних казначейских облигаций выросла почти до 9,1%, а реальная прибыль за вычетом инфляции является одной из самых высоких в мире и составляет 6%. Поэтому, считают в Bloomberg, санкции и не привели к массовому оттоку иностранных инвесторов: доля принадлежащих иностранцам ОФЗ сократилась только до 27% с 35% в марте.



«Формирующийся рынок России охватила та же буря, что началась в Аргентине и Турции. Но не следует считать это признаком более общего экономического недомогания и путать нежелание Центрального банка пока что вмешиваться с отсутствием у него возможности это сделать в случае настоящей нужды», – считают в агентстве.



В пятницу утром курс доллара расчетами «завтра» опустился на 11 копеек – до 69,14 рубля, курс евро не менялся и был около 80,5 рубля. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причиной снижения курса российской валюты ожидание новой волны санкций и нестабильность на развивающихся рынках.

Ранее стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля.