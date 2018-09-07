Рубль вырос доллару и не изменился к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 11 копеек – до 69,14 рубля, курс евро не менялся и был около 80,5 рубля

Стоимость нефти с утра выросла до 76,65 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».