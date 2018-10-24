Столтенберг заявил о нежелании начинать новую гонку вооружений

Североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений, все союзники согласны, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений», – заявил он, комментируя ситуацию вокруг договора, передает РИА «Новости».

По его словам, страны НАТО также не рассматривают возможность размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на наращивание ракетного потенциала России.

При этом он заявил, что «ни один договор не может быть эффективным, если его соблюдает только одна сторона». По его словам, «союзники согласны с тем, что США соблюдают договор, а проблема заключается в поведении РФ».

В то же время генсек НАТО заявил, что Альянс приветствует диалог между Россией и США по вопросу продления договора СНВ-3.

Столтенберг также заявил, что Россия и Белоруссия направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018»), и Североатлантический альянс приветствует это.

Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Россия предупредила о последствиях слома ДРСМД для стратегической безопасности.