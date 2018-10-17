Эксперт оценил значимость санкций США против Саудовской Аравии

«Это сугубо церемониальная, ритуальная попытка продемонстрировать реакцию тем, кто еще всерьез относится к заявлениям США о соблюдении прав человека во всем мире», – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД американист Александр Домрин, комментируя введение госдепом США санкций в отношении Саудовской Аравии.

«Это имитация санкций, это декларативная, церемониальная мера, которая применяется в отношении двадцати непонятных персонажей, но самое главное, чтобы экономика Америки от этого не пострадала», – подчеркнул профессор права Высшей школы экономики, американист Александр Домрин.

По его словам, введение Госдепом США санкций в отношении Саудовской Аравии – это не более, чем имитация. Ведь по сути никаких особенных мер американцы и не ввели - никакой высылки дипломатов, мер экономического воздействия. Лишь узкому кругу лиц – причастным к убийству, а не политическому руководству страны – даже не запретили въезд, а аннулировали визы.

И это вполне логично, считает эксперт. «На одной чаше весов многомиллиардные контракты – тут и нефть, и вооружение, а на другой – какой-то араб, которого такие же саудовцы и замочили, вот и вся арифметика. Вся конструкция рассуждений о необходимости соблюдения прав человека во всем мире, которые якобы защищают США, трещит, но деньги не пахнут», – добавил он.

Домрин также подчеркнул, что стоит вспомнить о том, какие санкции ввели США в отношении Саудовской Аравии после 11 сентября. «Все угонщики самолетов, если мы всерьез относимся к официальной версии того, что произошло, были гражданами Саудовской Аравии. Но США ни в коей мере не ограничили каким-либо образом ни деятельность Саудовской Аравии на территории своей страны, ни отношения с Саудовской Аравией. Это демонстрирует отношение к тем своим зарубежным партнерам, от которых США получают большие деньги», – пояснил Домрин. «Вместо того, чтобы ударить по Саудовской Аравии, США тогда влезли в Афганистан. Так что ничего нового и неожиданного в нынешней ситуации нет. Есть деловые, экономические интересы США, включая многомиллиардные военные контракты», – добавил эксперт.

При этом Домрин подчеркнул, что санкции США против России по надуманному делу Скрипаля совершенно другого уровня. «Если бы между у США с Россией были такие же экономические отношения, как с Саудовской Аравией, то никогда они не ввели бы санкции против России. Но поскольку торгово-экономический баланс между странами более чем условный, то через введение санкций США могут представить себя «лучом света в темном царстве». «Луч света», по их мнению – это они, а «темное царство» и «тюрьма народов» – это наша страна», – пояснил он, напомнив, что санкции против России применялись США 61 раз.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил о введений санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Предполагается, что у 21 подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в смерти Джамаля Хашогджи, будут аннулированы визы, или же они не смогут подать документы на них, чтобы попасть на территорию США.