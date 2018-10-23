Антонов напомнил о бесполезности попыток изменить внешнюю политику СССР

Российский посол в США Анатолий Антонов на встрече с представителями деловых кругов штата Юта заявил, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов, напомнив о бесполезности попыток изменить внешнюю политику СССР.

Антонов напомнил, что Россия является правопреемником Советского Союза, санкции против которого на протяжении XX века объявляли десятки раз, «однако наши противники не добились изменения внешней политики нашего государства», передает ТАСС.

«Подчеркну, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов. Однако нас пока не слышат. В администрации постоянно говорят, что собираются наращивать рестрикции», – отметил российский дипломат, обратив внимание, что эта ситуация негативно влияет на экономическое сотрудничество между нашими странами.

Напомним, во вторник помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России.