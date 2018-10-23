«Смерть Сталина» номинировали на «европейский Оскар»

Европейская киноакадемия (European Film Award, EFA) номинировала британско-французский фильм «Смерть Сталина» на премию в категории «Лучшая европейская комедия».

«Смерть Сталина» поборется за победу с португальским фильмом «Диамантино» и французской картиной «Праздничный переполох», говорится на сайте EFA.

Премия Европейской киноакадемии – ежегодная премия, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия объединенной Европы, иногда называется «европейским Оскаром».

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Позднее прокуратура не усмотрела признаков экстремизма в фильме «Смерть Сталина».