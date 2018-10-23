Кремль рассказал о тональности беседы Путина и Болтона

Президент России Владимир Путин и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе личной встречи отказались от взаимных обвинений и провели серьезную, обстоятельную беседу, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Расцениваем поездку господина Болтона в Россию как готовность администрации (президента США Дональда) Трампа, несмотря на тяжелую общую ситуацию в наших отношениях, поддерживать с нами политический диалог. Мы эту готовность, такое намерение со своей стороны тоже поддерживаем», – передает слова Ушакова РИА «Новости».

Он добавил, что Москва поддерживает намерение Вашингтона поддерживать политический диалог с Россией.

В то же время он отказался называть встречу Путина и Болтона прорывной.

«Посмотрим, что будет на встрече с Трампом в Париже», – отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что Москва рассчитывает на прием секретаря Совбеза России Николая Патрушева в США на высшем уровне, если этот визит состоится.

Ушаков сообщил, что тема «вмешательства» в американские выборы на встрече упоминалась, но не обсуждалась.

Путин и Болтон встретились во вторник вечером. Переговоры длились полтора часа. На встрече президент России заявил, что был удивлен недружественными действиями Вашингтона после его конструктивных переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки.