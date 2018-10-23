Завершилась встреча Путина и Болтона

Встреча президента России Владимира Путина и помощника главы США по нацбезопасности Джона Болтона окончена.

Диалог Путина и Болтона длился полтора часа, передает РИА «Новости».

Путин на встрече с Болтоном заявил, что Москва удивлена недружественными действиями Вашингтона, последовавшими за конструктивной встречей лидеров двух стран в Хельсинки. Российский президент также пошутил о гербе США и сказал, когда готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.