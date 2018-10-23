Российские бизнесмены пообщались с наследным принцем Саудовской Аравии

Представители российского бизнеса провели переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщил источник.

Встреча проходила в течение трех часов, добавил собеседник, передает РИА «Новости».

Российские предприниматели показали принцу свои проекты. «Он представил нам возможности, описал свое видение развития страны. Участие России в программе трансформации королевства он оценил как highly welcome», – отметил источник.

Во встрече с российской стороны участвовали глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, член совета директоров «Сафмара» Саид Гуцериев, управляющий директор «Сибура» Алексей Козлов и другие, сообщает агентство.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс оценивал вероятность санкций США в отношении Саудовской Аравии из-за гибели журналиста Джамаля Хашукджи.