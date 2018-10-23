Иркутский депутат стал фигурантом дела об убийстве двух человек

Депутата городской думы Иркутска Александра Панько подозревают в причастности к убийству двух человек в 1997 году, суд избрал парламентарию меру пресечения в виде заключения под стражу.

По сведениям источника в силовых структурах, речь идет о бизнесмене и главе комиссии по собственности и земельным отношениям гордумы Иркутска Александре Панько, передает ТАСС.

В СУ СК по Забайкальскому краю официально раскрывать данные о подозреваемом не стали.

По версии следствия, депутат причастен к делу о пропаже двух человек в Чите. По тем же данным, оба мужчины были членами ОПГ и были убиты в 1997 году, говорится на сайте ведомства.

Следователи совместно с сотрудниками УМВД по Забайкальскому краю получили доказательства причастности депутата гордумы Иркутска.

Парламентария задержали 18 октября и отправили в Читу. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК ­– «Убийство двух человек».

Панько с 2007 года был трижды избран депутатом в городском парламете.