Эксперт оценил риск падения инвестиций в Саудовскую Аравию из США и ЕС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future Investment Initiative выразил мнение, что пока преждевременно говорить о падении инвестиций в Саудовскую Аравию со стороны США и Европы из-за гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Прежде всего, мы считаем, что еще рано говорить о падении инвестиций из США и Европы в Саудовскую Аравию. Мы верим, что трагедия в Стамбуле будет тщательно расследована саудовскими властями. Мы верим, что все виновные будут наказаны», – подчеркнул Дмитриев, передает ТАСС.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал возможность введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Эр-Рияда из-за гибели Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор заявил, что США и некоторые страны Запада проявили политику двойных стандартов, реагируя на убийство саудовского журналиста.