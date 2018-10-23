При столкновении внедорожника и маршрутки в Ленобласти пострадали 24 человека

Внедорожник столкнул в кювет маршрутку на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области, пострадали 24 пассажира, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 07.30 мск на трассе «Скандинавия» в 12 км от города Выборга, передает РИА «Новости».

Водитель внедорожника Mitsubishi ASX совершил столкновение с ПАЗом, двигавшимся в попутном направлении. От удара автобус съехал в кювет. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 24 пассажира ПАЗа.

Точное число пострадавших и степень тяжести травм уточняются.

Еще одно ДТП произошло во вторник утром в Санкт-Петербурге: автобус столкнулся с маршруткой на Индустриальном проспекте. По информации источника в экстренных службах, в результате происшествия есть пострадавшие, их число уточняется, передает ТАСС.