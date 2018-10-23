Обама поспорил с Трампом о достижениях

Экс-президент США Барак Обама заявил, что рост экономики США, о котором говорит администрация действующего главы Дональда Трампа, является его заслугой.

«К тому времени, когда я выехал из офиса, зарплаты росли, количество людей без страхования падало... и это то, что я передал следующему парню. Поэтому, когда вы слышите все его разговоры об экономическом чуде, которое сейчас происходит, помните, кто это начал», – цитирует РИА «Новости» заявление Обамы на телеканале CBS News.

В январе Дональд Трамп объявил о возрождении американской мечты, – по его словам, за время его президентства создано 2,2 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы в США упал до самого низкого за 17 лет уровня.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала «экономическое чудо» Трампа.