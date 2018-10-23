В Чите найдено тело пропавшей несовершеннолетней девочки

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей в Чите школьницы, которая утром 19 октября пропала по дороге в школу.

В течение четырех дней пропавшую девочку искали более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, передает ТАСС.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому края сообщили, что тело ребенка нашли недалеко от места задержания гражданина, который подозревается в причастности к исчезновению девочки. В ведомстве уточнили, что задержанный жил и работал на территории автостоянки, где и было найдено тело школьницы.

О задержании 45-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Подозреваемый был задержан при участии бойцов Росгвардии, в его доме был проведен обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).