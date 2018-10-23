Мэй ответила на вопрос о подготовке к повторному референдуму по выходу из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Соединенного Королевства, прокомментировала утверждения The Sunday Times о подготовке правительства страны к повторному референдуму о выходе из состава ЕС.

«Правительство не поддерживает повторение референдума», – приводит ТАСС слова Мэй.

В своем выступлении Мэй заявила, что к настоящему моменту с Евросоюзом согласовано 95% вопросов, касающихся выхода Соединенного Королевства из ЕС и условий дальнейшего сотрудничества сторон.

При этом камнем преткновения, по словам Мэй, остается вопрос перемещения товаров через границу между Северной Ирландией и Ирландией, с решением которого якобы может помочь создание единой таможенной системы с ЕС.

Мэй также не исключила возможности продления переходного периода после выхода из ЕС на «несколько месяцев», что, по словам заместителя министра финансов Великобритании Джона Глена, не будет означать дополнительных выплат ЕС со стороны королевства.

Напомним, в минувшую субботу более полумиллиона человек вышли на митинг против выхода Великобритании из ЕС.