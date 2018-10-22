Керченского стрелка назвали сторонником украинских карателей

Журналисты утверждают, что Влад Росляков, устроивший стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже, в соцсетях поддерживал действия украинских войск в Донбассе.

У Рослякова было много страниц в соцсетях, пишет «Московский комсомолец». Одноклассники знали его под никами «Странный» и «Странный тип», затем он вел страницу со своим настоящим именем. Также у него были аккаунты с никами «Анатолий Смирнов» и «Владик Росляков».

Один из пабликов во «ВКонтакте», куда регулярно заходил Росляков, называется «Проект Партизан Наемники Выживание Тактика Поход». Здесь можно приобрести военное обмундирование, вплоть до бронежилетов.

Росляков был активным участником сообщества с 2014 года, охотно комментировал посты. Его знали в паблике под ником «Странный».

«Я помню, как в 2016 году Росляков насмехался над ополченцами из Донбасса, он не скрывал, что поддерживает украинскую нацгвардию. На этой почве с ним сцепились люди», – рассказал один из участников паблика.

Администратор сообщества подтвердил, что состоял в группе, но отметил, что все данные Рослякова удалены.

«Парень хорошо постарался, чтобы не оставить никаких следов. Я даже переписку с ним внутри группы не вижу. Его старая страничка удалена, и копированная версия не открывается. Как ни странно, даже на сервере не сохранилось, когда он заходил, с какого адреса, с каким браузером. Это говорит о том, что грамотный хакер убил все его данные», – считает он.

Администратор подчеркнул, что оружие через паблик Росляков не мог купить, так как в сообществе «торгуют амуницией».

«Я посмотрел еще раз его данные по нашей программе. Его страница находилась в бане за оскорбление героев Новороссии. По комментариям Рослякова видно, что у парня существовали проблемы с темой национализма и Украиной. Керченский стрелок, по моему мнению, явно сочувствовал операции Украины против Донбасса», – добавил он.

В статье также говорится, что Росляков был активным участником сообществ «Скиновское искусство» и «Народный социалист». Кроме того, в 2015 году он угрожал в сети девушке, которая предлагала беречь кошек и усыплять бездомных собак. Росляков в сообщениях обещал зарезать ее или «натравить псов».

«Этого парня звали Влад, фамилии его я не знала. В группе его считали ненормальным. Он комментировал многие посты, на разные темы. А мне потом еще месяц писал угрозы. Я старалась не реагировать. Мне он казался сумасшедшим», – рассказала девушка.

Ранее стало известно, что сожженный ноутбук керченского стрелка отдали на экспертизу.

17 октября Росляков устроил бойню и подорвал взрывное устройство в керченском политехническом колледже. Источник сообщал, что стрелок планировал нападение с 2017 года.