Керченского стрелка назвали сторонником украинских карателей

Взгляд
22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
Разделы

Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
Перейти а раздел…

Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Пять главных ошибок русских Украины

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Теперь у русских развязаны руки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американской делегации надо высказать всё, что мы думаем о «болтонианстве» — это обязательная часть «программы». Но в дальнейшем исходить из того, что на дворе 2018-й, а не 1987-й год. ДРСМД де-факто давно мертв. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин выслушает разъяснения Болтона
          Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинскимЖириновский уверен, что Россия должна узаконить свое право на первый ядерный ударНа Украине собрались «переименовать» КрымПравозащитница страдает от матерных комментариев фанатов Оксимирона
          Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции УкраиныЯрмольник и Алферова покусились на национальную безопасность УкраиныУкраинский футболист объяснил, зачем устроил провокацию в МосквеКерченского стрелка назвали сторонником украинских карателей
          Польша оценила намерение США выйти из договора по РСМДВ США рассказали о произведенной Захаровой «революции»Мужчина в Москве пришел в полицию и сознался в семи убийствахРаскрыты подробности о сокамерниках Кокорина и Мамаева

          Главная тема


          Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

          легендарная личность


          Раскрыта цель секретного визита разведчика Рудольфа Абеля в Миасс

          «не наша позиция»


          Военный эксперт объяснил, почему России не нужно право превентивного ядерного удара

          армия и вооружения


          «Уралвагонзавод» показал испытание танка Т-90 «утоплением» (видео)

          Видео

          контроль над морями


          Страны НАТО решили создать беспилотники для борьбы с российскими подлодками

          армия и вооружение


          Американцы сравнили российские истребители

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          «вы что творите?»


          Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

          москитный флот


          Помогут ли ВМС Украины старые американские фрегаты

          «либеральный террор»


          Андрей Бабицкий: Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

          «На нашей стороне Бог»


          Егор Холмогоров: Если мы порвали с главным православным патриархом мира, мы теперь не православные?

          «в россии новая игра»


          Игорь Мальцев: Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Керченского стрелка назвали сторонником украинских карателей

          22 октября 2018, 19:49

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Журналисты утверждают, что Влад Росляков, устроивший стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже, в соцсетях поддерживал действия украинских войск в Донбассе.

          У Рослякова было много страниц в соцсетях, пишет «Московский комсомолец». Одноклассники знали его под никами «Странный» и «Странный тип», затем он вел страницу со своим настоящим именем. Также у него были аккаунты с никами «Анатолий Смирнов» и «Владик Росляков».

          Один из пабликов во «ВКонтакте», куда регулярно заходил Росляков, называется «Проект Партизан Наемники Выживание Тактика Поход». Здесь можно приобрести военное обмундирование, вплоть до бронежилетов.

          Росляков был активным участником сообщества с 2014 года, охотно комментировал посты. Его знали в паблике под ником «Странный».

          «Я помню, как в 2016 году Росляков насмехался над ополченцами из Донбасса, он не скрывал, что поддерживает украинскую нацгвардию. На этой почве с ним сцепились люди», – рассказал один из участников паблика.

          Администратор сообщества подтвердил, что состоял в группе, но отметил, что все данные Рослякова удалены.

          «Парень хорошо постарался, чтобы не оставить никаких следов. Я даже переписку с ним внутри группы не вижу. Его старая страничка удалена, и копированная версия не открывается. Как ни странно, даже на сервере не сохранилось, когда он заходил, с какого адреса, с каким браузером. Это говорит о том, что грамотный хакер убил все его данные», – считает он.

          Администратор подчеркнул, что оружие через паблик Росляков не мог купить, так как в сообществе «торгуют амуницией».

          «Я посмотрел еще раз его данные по нашей программе. Его страница находилась в бане за оскорбление героев Новороссии. По комментариям Рослякова видно, что у парня существовали проблемы с темой национализма и Украиной. Керченский стрелок, по моему мнению, явно сочувствовал операции Украины против Донбасса», – добавил он.

          В статье также говорится, что Росляков был активным участником сообществ «Скиновское искусство» и «Народный социалист». Кроме того, в 2015 году он угрожал в сети девушке, которая предлагала беречь кошек и усыплять бездомных собак. Росляков в сообщениях обещал зарезать ее или «натравить псов».

          «Этого парня звали Влад, фамилии его я не знала. В группе его считали ненормальным. Он комментировал многие посты, на разные темы. А мне потом еще месяц писал угрозы. Я старалась не реагировать. Мне он казался сумасшедшим», – рассказала девушка.

          Ранее стало известно, что сожженный ноутбук керченского стрелка отдали на экспертизу.

          17 октября Росляков устроил бойню и подорвал взрывное устройство в керченском политехническом колледже. Источник сообщал, что стрелок планировал нападение с 2017 года.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............