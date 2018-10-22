Сожженный ноутбук керченского стрелка отдали на экспертизу

Эксперты работают с ноутбуком Владислава Рослякова, который тот сжег перед нападением на колледж, специалисты рассчитывают найти мотивы его поступка, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ноутбук и телефон обнаружены два дня назад на заброшенном заводе около дома Рослякова, рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Телефон восстановлению не подлежит, а с ноутбуком работают эксперты», – пояснил собеседник.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой молодой человек несет предмет на пустырь возле дома.

17 октября Росляков устроил бойню и подорвал взрывное устройство в керченском политехническом колледже. Источник сообщал, что стрелок планировал нападение с 2017 года.