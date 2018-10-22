Джонсон сравнил убийство журналиста Хашкаджи с делом Скрипалей

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в газету статью, где сравнил убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле с покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

«Злодеяние в Солсбери и убийство Хашкаджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства. Дикость методов исполнения должна направить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тем, кто осмеливается противостоять режиму», – написал Джонсон для The Daily Telegraph.

По мнению экс-главы МИД, цель убийства Хашкаджи и нападения на Скрипалей в том, чтобы отправить живущим за рубежом недоброжелателям послание: «Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, мы способны вас достать, и нас не волнует, под чьей защитой, как вам кажется, вы находитесь», пишет «Интерфакс».

Джонсон призвал другие страны привлечь Саудовскую Аравию к ответственности и содействовать тому, чтобы подобная схема не стала шаблоном. Он заявил, что тело убитого журналиста обязательно должно быть найдено, а подтверждающие аудио и видео опубликованы.

Напомним, Турция уверена, что Хашкаджи убили в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист пропал 2 октября, когда пошел в генконсульство для оформления документов. Через пять часов его невесте сообщили, что он уже покинул здание. Турецкие СМИ со ссылкой на аудио- и видеозаписи сообщили, что Хашкаджи пытали, а затем обезглавили.

Президент России Владимир Путин отметил, что не стоит торопиться с санкциями в отношении Саудовской Аравии: сначала надо дождаться окончания расследования и доказательств.

Хашкаджи критиковал политику Саудовской Аравии, а в 2017 году переехал в США.