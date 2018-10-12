Западные СМИ оценили угрозу Трампа выйти из ракетного договора с Россией

Европейские СМИ полагают, что выходом из ракетного договора с Россией президент США Дональд Трамп разрушает то небольшое доверие, которое оставалось между Москвой и Вашингтоном. Между тем британские СМИ сообщают, что разведка США заподозрила нарушение Россией договора о РСМД десять лет назад.

Во времена подписания договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцы использовали подход «доверяй, но проверяй». «Это было необходимо, потому что на протяжении четырех десятилетий ни одна из сторон не верила ни одному слову другой, и на то были причины. Похоже, мы снова к этому вернулись», – пишет Independent.

Издание отмечает, что сегодня проблема с договором о РСМД заключается в том, что доверия осталось очень мало. Журналисты отмечают, что «Трамп, похоже, хочет возобновить холодную войну, выигранную и законченную президентом Рейганом 30 лет назад». В то время как, по мнению журналистов, США следовало бы не разорвать договор, а настоять на международных инспекциях и усиливать угрозы в отношении России постепенно.

«Лучше всего было бы напомнить россиянам, что Запад всегда сможет тратить на вооружения больше них и, вероятно, будет обладать преимуществом в плане качества и надежности своих технологий. Большее беспокойство вызывает то, что доверие между Востоком и Западом испарилось практически повсюду», – пишет издание, передает «ИноПресса».

Журналист швейцарской Tages-Anzeiger Георг Масколо также пишет, что заявление президента США о намерении расторгнуть ядерное соглашение с Россией создает угрозу новой гонки вооружений.

«Стоит опасаться, что холод вернется. Это плохая новость из Вашингтона, которая встает в один ряд с сообщениями об увеличении и модернизации ядерных арсеналов во многих регионах мира. Важные вещи идут по наклонной. Грозит новая спираль гонки вооружений с самым разрушительным оружием за всю историю его разработки», – пишет он.

Масколо отмечает, что «если дело дойдет до окончания договора, то после расторжения иранского соглашения это будет второй раз, когда президент Трамп действует против основополагающих интересов Европы в сфере безопасности».

«Чувство бессилия, страх перед этим президентом станет еще больше, чем есть сейчас. Остается только надеяться, что известный своими хаотичными поступками президент кардинально изменит свой курс. Возможно, его последние угрозы призваны лишь увеличить давление для того, чтобы найти решение с Путиным», – полагает автор статьи.

Между тем британский журналист Майкл Эванс в The Times пишет, что еще «десять лет назад разведка США впервые заподозрила, что Москва в нарушение договора о РСМД разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой».

Эванс отмечает, что в 2017 году США озвучивали название российской ракеты, якобы выходящей за рамки договора. Речь идет о ракете наземного базирования «Новатор 9М729». Издание утверждает, что она разработана на основе «9М728 Искандер-М» и, вероятно, «Калибр-НК».

«Новая администрация Трампа провела анализ договора о РСМД с прицелом на отмену этого соглашения на основании того, что если Россия продолжит размещать «Новаторы», у США и Европы не будет сопоставимого оружия для сдерживания Москвы», – пишет Эванс.

Также журналист добавляет, что США сложно будет убедить европейских членов НАТО вернуться в то время, когда договор еще не был подписан, поскольку руководства государств будут опасаться новой гонки вооружений.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. При этом в НАТО заявляли, что ответственность за такое решение США лежит на России.

В МИД заявили, что если США и дальше будут выходить из международных соглашений в одностороннем порядке, Россия примет ответные меры, в том числе военного характера.

Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас и можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп.