Появилось видео опасного пролета украинских штурмовиков

В Сети появилось видео сверхнизкого пролета двух украинских самолетов Су-25М1 над аэродромом, один из штурмовиков чуть не коснулся поверхности.

Видео опубликовано на канале Global Spotlight в YouTube. Ролик уже набрал 76 тыс. просмотров.

Где и когда был снят ролик, в публикации не уточняется. По предположениям Bloomberg, это могло быть на авиабазе, расположенной в Запорожской области, в городе Мелитополе.

Ранее в июне украинский штурмовик Су-25 пролетел в считанных метрах над водой на одном из пляжей Запорожской области.

Украинские ВВС сообщали, что пилоты учились противодействовать противнику, но, по мнению экспертов, маневр мог быть исполнен из хулиганских побуждений.