Появилось видео опасного пролета украинских штурмовиков

Взгляд
22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Убийство саудовского журналиста обнажило алчность Вашингтона

Убийство журналиста Джамаля Хашукджи потрясло весь мир, но Белый дом предпочел закрыть на это глазаФото: Johnny Green/PA Images/ТАСС
Чудовищное преступление – убийство и расчленение трупа журналиста прямо в саудовском консульстве – вызвало на редкость мягкую реакцию США. Трамп поверил на слово оправданиям Эр-Рияда по этому поводу. Тем самым, казалось бы, упустил прекрасную возможность вступиться за права журналистов и человека в целом. Однако на кону стоит сделка стоимостью больше ста миллиардов долларов. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как сделать человека из животного

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов

Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Упал

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          Появилось видео опасного пролета украинских штурмовиков

             22 октября 2018, 08:24
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Дегтярев

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          В Сети появилось видео сверхнизкого пролета двух украинских самолетов Су-25М1 над аэродромом, один из штурмовиков чуть не коснулся поверхности.

          Видео опубликовано на канале Global Spotlight в  YouTube. Ролик уже набрал 76 тыс. просмотров.

          Где и когда был снят ролик, в публикации не уточняется. По предположениям Bloomberg, это могло быть на авиабазе, расположенной в Запорожской области, в городе Мелитополе.

          Ранее в июне украинский штурмовик Су-25 пролетел в считанных метрах над водой на одном из пляжей Запорожской области.

          Украинские ВВС сообщали, что пилоты учились противодействовать противнику, но, по мнению экспертов, маневр мог быть исполнен из хулиганских побуждений.


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