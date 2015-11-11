Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками.

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел в нескольких метрах над водой на пляже Азовского моря. Инцидент произошел в субботу в поселке Кирилловка Запорожской области, однако видео попало в Сеть только на следующий день. Очевидцы засняли момент, когда несколько человек отдыхали на пляже, а над ними на экстремально низкой высоте пролетел боевой самолет.

В эту же субботу в Азовском море прошли учения пограничников мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил Украины. В их рамках в небо была поднята авиация, участвующая в ООС (Операции Объединенных сил против ДНР и ЛНР, которая ранее называлась «антитеррористической» – прим. ВЗГЛЯД). Самолеты отрабатывали оказание поддержки с воздуха действий остальных подразделений.

Украинские летчики не впервые с риском для населения отрабатывают навыки полета на низкой высоте. В ноябре 2015 года подобное стремление привело к трагедии. Тогда такой же Су-25 после «хулиганского», как отметили эксперты, снижения разбился возле Запорожья во время исполнения планового учебного полета. Пилот 1992 года рождения погиб. Причиной катастрофы стало столкновение штурмовика с проводами ЛЭП.

На этот раз украинские летчики подложили «соломку», пролетев над морем. Впрочем, рассудительности это им не добавило, подчеркивают эксперты.

Полеты на низкой, как ее называют, «бреющей высоте» были заложены в конструкции самолета Су-25, это так называемые «низкопрофильные полеты», отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам Леонкова, в реальной боевой обстановке этот маневр бывает преимуществом, когда самолет штурмует какие-либо наземные цели и сбрасывает на них, например, авиационные бомбы или пускает по ним неуправляемые ракеты. Минимальная допустимая высота для штурмовиков зависит от квалификации пилота и рельефа местности, пояснил эксперт.

Однако,

«когда самолет резвится над отдыхающими, это не есть хорошо. Любая ошибка пилота может привести к непоправимым последствиям»,

– подчеркнул Леонков.

О том, что летевшие на сверхнизкой высоте над пляжем украинские пилоты вряд ли преследовали какую-либо учебную цель, заявил газете ВЗГЛЯД и вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Свои учения Киев проводит, прежде всего, для того, чтобы устрашать ЛНР и ДНР, с которыми находится в состоянии военного конфликта. Однако такие низкие полеты возможны в основном над морем, поскольку там ровная поверхность. «Но над равниной он просто куда-нибудь врежется: или в дерево, или в дом, или в холм», – отметил эксперт. На такой большой скорости летчик не сможет среагировать на препятствия, пояснил он.

«Это элементарное хулиганство», – подчеркнул Анохин. Не исключено, что Украина хотела бы так попугать и отдыхающих в Крыму, добавил он.

На очередное «летное хулиганство» со стороны украинских представителей ВСУ указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД и летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. «Над пляжем, где отдыхают люди, в рамках учений не летают», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что военные учения проходят там, где четко определены наземные, воздушные цели, а также все четко, жестко регламентировано относительно высоты полета и прочего.

Для отработки полетов на малых высотах есть специальные зоны, где вдобавок ко всему безлюдно, чтобы не пугать граждан, добавил собеседник. Украинцы хоть и «с головой и не дружат», однако вряд ли командование приказало «носиться над пляжем» с отдыхающими, отметил Маликов.

Леонков также указал, что «низкопрофильные полеты» отрабатываются на специальных полигонах, где нет ЛЭП и прочих конструкций, которые «могут стать неожиданным препятствием самолету». Летчики, разумеется, об этом знают, так что здесь налицо полное «отсутствие дисциплины», отметил эксперт.

Не исключено, что украинскими пилотами движет поиск адреналина, указал Маликов. Для кого-то «носиться над пляжем – это все равно что проехать на Harley-Davidson или на кабриолете по Тверской», подчеркнул эксперт. Возможно, летчик хотел перед девочками покрасоваться, а потом прийти и сказать, дескать, я тут перед тобою пролетал, добавил Маликов.

Впрочем, впечатление это могло произвести разве что на девочек. «Не такой уж это сложный полет. Средней квалификации пилот может пролететь на малой высоте», – добавил эксперт.

В соответствии с нормативами летчики должны быть наказаны, потому что это нарушение правил полета, подчеркнул Маликов. К сожалению, подобные инциденты, когда «носятся на малой высоте», происходят по всему миру, добавил он.

С ним согласился и Леонков. Он отметил, что, по статистике, за ЛЭП очень часто цепляются вертолетчики, на втором месте – штурмовики.

Уже вечером в воскресенье пресс-секретарь ВВС Украины Дмитрий Струтинский попытался объяснить, что летчики учились таким образом противодействовать противнику на предельно низкой высоте, цитировало его агентство УНН. «Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, он не представлял», – отметил Струтинский. Почему украинские летчики искали условного противника на пляже Запорожской области, он не объяснил.

Ряд украинских наблюдателей, напротив, приветствовали «смелость» пилотов, поскольку те продемонстрировали способность лететь на низкой высоте, а значит, уйти от возможных ПВО. Однако и здесь эксперты не спешат разделить их радость.

Да, с одной стороны, на предельно малой высоте можно уйти от зоны видимости радиолокационных станций и незаметно подкрасться к какому-либо объекту. Еще во время афганской войны знали, «чем ниже высота, тем позднее заметят», указал Маликов.

Однако и здесь могут среагировать и выстрелить самолету в хвост, как минимум из ПЗРК «Игла», указал он. Кроме того, опасность что-либо задеть никуда не исчезает, надо крайне четко ориентироваться в местности, зная не только рельеф, но и все провода, столбы, ЛЭП и прочее, подчеркнул эксперт.

Штурмовик Су-25 – это бронированная машина, которая предназначена для работы в зоне противодействия ПВО, то есть он может выполнить «низкопрофильный» полет, чтобы уйти от поражения, добавил Леонков. «Однако стопроцентной гарантии это не дает», – подчеркнул он.

Он пояснил, что у американского ЗРК «Пэтриот», к примеру, нижняя граница обнаружения цели 60 метров. Так что самолет, летящий на уровне 30 метров, теоретически мог бы подкрасться вне зоны радиолокационной видимости. Однако американцы, зная об этом, подключают к работе ЗРК «Пэтриот» самолеты «Авакс». Они обмениваются по командной линии информацией с «Пэтриот» и сообщают о целях, которые он может не увидеть.

«Российские комплексы ЗРК, например «Тор» и «Бук», специализируются по низколетящим целям. Плюс у нас есть межвидовые РЛС, которые работают по любым целям: низколетящим, высотным, скоростным. Все это они могут делать», – резюмировал эксперт.