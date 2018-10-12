Минобороны рассказало об угрозе блокирования денег ЧФ во время «крымской весны»

Во время «крымской весны» возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота, но угрозу удалось устранить, сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.

Речь идет о деньгах в «украинских кредитных организациях». Решения, позволившие уберечь бюджетные средства, удалось найти «во взаимодействии с крупными российскими банками», сообщила Шевцова «Красной звезде».

По ее словам, угроза блокирования возникла в конце февраля, а в начале марта «российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие», передает РИА «Новости».

«Еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», – сообщила замминистра.

Обеспечение ЧФ деньгами организовали через полевые учреждения Центробанка. Гривны конвертировали в рубли. Финансирование флота через иностранный банк было прекращено.

В итоге удалось «своевременно и бесперебойно» организовать «финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя», сообщила замглавы ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказывал о событиях, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Путин заявил, что поступил бы так же, как во время событий «крымской весны», если бы они повторились.