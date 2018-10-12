Минобороны рассказало об угрозе блокирования денег ЧФ во время «крымской весны»

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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 02:56  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как сделать человека из животного

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов

Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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          Минобороны рассказало об угрозе блокирования денег ЧФ во время «крымской весны»

             22 октября 2018, 01:32
          Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Во время «крымской весны» возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота, но угрозу удалось устранить, сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.

          Речь идет о деньгах в «украинских кредитных организациях». Решения, позволившие уберечь бюджетные средства, удалось найти «во взаимодействии с крупными российскими банками», сообщила Шевцова «Красной звезде».

          По ее словам, угроза блокирования возникла в конце февраля, а в начале марта «российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие», передает РИА «Новости».

          «Еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», – сообщила замминистра.

          Обеспечение ЧФ деньгами организовали через полевые учреждения Центробанка. Гривны конвертировали в рубли. Финансирование флота через иностранный банк было прекращено. 

          В итоге удалось «своевременно и бесперебойно» организовать «финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя», сообщила замглавы ведомства.

          Напомним, президент России Владимир Путин рассказывал о событиях, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Путин заявил, что поступил бы так же, как во время событий «крымской весны», если бы они повторились.

          В Крыму 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. 21 марта Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.


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