Супруги из России сорвались с обрыва на Кипре

На Кипре погибли двое россиян – мужчина 58 лет и его 48-летняя жена, сообщают местные СМИ.

Автомобиль россиян сорвался с 30-метрового обрыва над скалистым побережьем в районе Акамас в Пафосе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cyprus Mail.

О случившемся в полицию сообщил прохожий, который увидел рухнувшую с обрыва машину.

Россияне прибыли на Кипр 10 октября, домой они собирались вернуться 24 октября.