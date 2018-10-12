Найдены фрагменты тел обоих погибших летчиков Л-39

В районе крушения учебно-боевого самолета Л-39 в Азовском море установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков, сообщило Минобороны.

В течение дня фрагменты извлекались из воды, передает ТАСС.

На месте крушения также действует аварийно-спасательный катер Черноморского флота. У него есть подъемный механизм, кроме того, катер может обеспечивать водолазные спуски. Катер был направлен в район падения самолета для подъема крупных обломков.

Поисковые работы будут продолжены, сообщает ведомство.