Названа возможная причина обрушения моста в Генуе

Обрушение автомобильного моста в Генуе могло произойти из-за обрыва одного из стальных тросов, соединяющих полотно эстакады с вершинами опор структуры, считают итальянские СМИ.

Специалисты, участвующие в расследовании аварии, установили, что стальной трос в резиновой оболочке оторвался от высотной опоры. Предположительно, это произошло в результате коррозии его металлической части, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Secolo XIX.

Экспертиза детали пройдет в Цюрихе.

Напомним, в августе в районе итальянского города Генуя на автостраде рухнул мост .обломки которого упали на расположенные внизу постройки.

В результате погибли 43 человека. Прокурор Генуи называл причиной трагедии человеческую ошибку.