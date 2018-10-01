Постпред США при НАТО оправдалась за слова о превентивном ударе по России

Американский постпред при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон уточнила свое заявление о намерении Вашингтона «уничтожать» создаваемые Россией ракеты наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Я говорила не о превентивном ударе», – написала она в Twitter.

Хатчисон заявила, что Россия «должна вернуться к соблюдению Договора, в противном случае мы должны будем обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать США и НАТО».

«Нынешняя ситуация, в которой Россия вопиюще нарушает договор, недопустима», – добавила постпред США.

Ранее во вторник Reuters со ссылкой на Хатчисон сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки. Москва заявила, что слова представителя Вашингтона являются агрессивной риторикой.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что американская сторона подобными заявлениями пытается прикрыть собственные нарушения Договора РСМД, и сравнил угрозы со стороны США с «щенячьим гавом».