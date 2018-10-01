Угрозу США «уничтожить» российские ракеты назвали «щенячьим гавом»

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление американского постпреда при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о намерении Вашингтона «уничтожать» создаваемые Россией ракеты наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Литовкин заявил RT, что американская сторона подобными заявлениями пытается прикрыть собственные нарушения Договора РСМД. «На воре и шапка горит», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты в военном бюджете на 2019 год выделили средства на разработку крылатой ракеты, которая сможет летать на расстояние до 5,5 тыс. километров.

Аналитик отметил, что заявление об «ударах» по российским ракетам могло прозвучать только от «совершенно неадекватного человека». По его словам, таких людей необходимо снимать с должности. Вместе с тем, напомнил Литовкин, с аналогичными высказываниями выступали и другие представители властей США.

«Люди живут на другой планете и не представляют, что такое Россия. Не стоит реагировать на каждый щенячий гав», – заметил эксперт.

Заявление Хатчисон, по его мнению, можно воспринимать как способ давления на другие страны-участницы НАТО.

Напомним, Хатчисон заявляла, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования еще на стадии разработки. Москва заявила, что слова представителя Вашингтона являются агрессивной риторикой.

Российская сторона неоднократно заявляла о строгом соблюдении своих обязательств по ДРСМД. При этом у Москвы есть серьезные вопросы по поводу исполнения пунктов договора самими американцами. Так, Соединенные Штаты размещают на военной базе в Румынии, а также в Польше установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк».