В BuzzFeed назвали причину публикации «досье» на Трампа

Портал BuzzFeed решил опубликовать доклад о якобы существующем компромате на президента США Дональда Трампа после материала CNN о предполагаемом наличии этого документа.

На суде в понедельник выяснилось, что до материала CNN порта BuzzFeed хотел проверить некоторые данные, содержащиеся в документе, и даже направить корреспондента в Прагу, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Однако этого не было сделано; после публикации CNN руководство интернет-издания обсудило ситуацию и решило обнародовать документ, попавший в его распоряжение.

Главный редактор BuzzFeed Бен Смит заявил, что «принял окончательное решение опубликовать досье, потому что полагал, что из-за информации, которую сообщил CNN, само досье, а не содержащиеся в нем обвинения, стало важным материалом».

Слова Смита приводятся в заявлении портала, поданном в суд Флориды, где рассматривается иск российского технического эксперта Алексея Губарева в отношении интернет-издания.

Ранее газета New York Times сообщила, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда тот еще был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления досье на Трампа, в котором отражались бы его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Fusion GPS наняли экс-агента британской разведслужбы Кристофера Стила, который, предположительно, и стал автором документа, впоследствии опубликованного BuzzFeed.

В «досье», в частности, заявлялось, что у России якобы есть компромат на Трампа.

В 2017 году юрисконсульт главы Белого дома решил подать в суд на BuzzFeed.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что заказчики публикации досье – «хуже проституток».