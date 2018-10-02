Врио главы КБР пообещал использовать накопленный в администрации президента опыт

Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков заявил, что сможет применить в регионе лучшие практики, с которыми он ознакомился во время работы в администрации президента.

«Я работал в управлении администрации президента России по внутренней политике, курировал северокавказские регионы, занимался вопросами их общественно-политической жизни. Приходилось глубоко погружаться в проекты и проблемы на местах», – сказал Коков в интервью ТАСС.

Он считает, что у него есть понимание проблем региона и всего Северного Кавказа. «Я имею представление о лучших практиках других субъектов и могу их применять в своем родном регионе», – заметил он.

В частности, прежде всего Коков намерен сформировать «качественную команду управленцев». По его мнению, в регионе необходимо более активно «развивать экономику, действовать в ногу со временем, быстрее отвечать на запросы, которые определены сегодня резко меняющимся миром».

Коков прокомментировал события в селе Кенделен, где начались межэтнические столкновения, которые в течение двух суток докатились до соседнего города Баксан и затронули столицу республики Нальчик.

По его мнению, в конфликте в большей степени «сказались не столько национальные чувства, сколько социальные проблемы», а именно отсутствие у молодых людей социальной устроенности.

«Поэтому мы будем разрабатывать и осуществлять такой комплекс мер, который будет направлен на создание благоприятных условий для самореализации молодежи, для их роста. Будем создавать различные социальные лифты, чтобы ребята нашли место в обществе, чтобы они нашли себя», – сказал Коков.

Речь идет о создании рабочих мест, проведении образовательных программ, проведении кадровых конкурсов. Коков пообещал максимально быстро запустить программы повышения управленческих компетенций и дополнительного образования.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил сотрудника администрации Казбека Кокова занять должность главы Республики Кабардино-Балкария.

Его предшественник Юрий Коков просил «перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву».