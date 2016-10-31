Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения?

Волнения в Кабардино-Балкарии, продолжавшиеся двое суток, наконец прекратились. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, конфликт вспыхнул в балкарском ауле Кенделен. Ночью беспорядки докатились до соседнего города Баксан, а позже затронули столицу республики Нальчик.

О нормализации ситуации в республике газете ВЗГЛЯД сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Я связывался сегодня с республикой. Ситуация сейчас спокойная. Отмечают национальный праздник, все волнения завершились», – заявил Брод.

Кризисная ситуация началась во вторник с того, что балкарцы в Кенделене отказались пропустить через свое село около 30 конных кабардинцев совершить восхождение на гору Канжаль в честь 310-летия победы в Канжальской битве. Сообщалось, что изначально в шествии планировали принять участие около 200 человек, но многие в последний момент отказались от участия в мероприятии, предвидя массовые беспорядки. И действительно, в населенном пункте начались ожесточенные стычки между балкарцами и кабардинцами. В среду противостояние продолжилось с новой силой, при этом под удар попали бойцы Росгвардии, которые были атакованы камнями и дымовыми шашками. В селе и окрестных районах противники начали бить стекла автомобилей с «чужими» номерами.

Политолог и эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев напомнил газете ВЗГЛЯД, что столкновения вокруг конного пробега в ознаменование Канжальской битвы происходили и ранее. Например, особо массовые волнения произошли в 2008 году, и всякий раз «они утрясались без проблем». «Это связано с тем, что на пути к месту проведения Канжальской битвы нужно проходить через балкарские селения, и при таких конных проходах постоянно возникают какие-то проблемы с балкарским населением», – объяснил Епифанцев.

Канжальская битва – ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Тогда черкесы (группа народов, в которую входят в том числе кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. Информация о событиях сохранилась в источниках, которые некоторые историки считают сомнительными. Однако для кабардинцев это одно из самых главных исторических событий.

Политолог подчеркнул, что вопрос о самой битве очень спорный, в республике до сих пор нет единой точки зрения по поводу событий более трехсотлетней давности. Кабардинцы и балкарцы по-разному трактуют их. «Речь идет о событиях 1708 года, когда черкесы разбили войско крымского хана. Это великочеркесская история. Современные теории возрождения адыгства, которые усиленно насаждаются в черкесских республиках, трактуют эту битву как великую. Но с другой стороны, рассуждая с научных позиций, непонятно, была ли эта битва и в каком виде», – отметил эксперт.

По его словам, упоминания об этой битве есть в очень отдаленных источниках, в то время как в самом адыгском фольклоре сведения об этом сражении не сохранились, хотя в некоторых песнях воспеваются куда более мелкие исторические события. Епифанцев подчеркнул, что балкарское общество не принимает версию черкесской истории. «Участники конного пробега ехали по балкарским селам, это определенное маркирование территории. Я допускаю, что для тех же кабардинцев прохождение именно через балкарское село было неким подспудным желанием пометить свою территорию, пронести свою версию истории, идеологии. Понятно, что организаторы конного пробега никогда не признаются в этом. Но в понимании балкарской общественности это трактуется как навязывание великочеркесской истории», – говорит эксперт.

Политолог признался, что не понимает политику властей, которые не смогли заранее предотвратить столкновения. Он убежден, что проблема решается просто – запретить кабардинцам проводить подобные пробеги через балкарские села.

«Почему власти раз за разом наступают на одни и те же грабли, мне не очень понятно. Со стороны это выглядит так: зная ответ на вопрос, сколько будет дважды два, власти надеются, что будет «5», а не «4». Сам факт проведения конного пробега в честь спорной даты – это уже искра раздора. Власти говорят, что договорились с балкарцами... Но зачем говорить это? Власть не контролирует каждого человека. Авторитет властей не абсолютен. Да, можно было бы изначально нагнать ОМОН в балкарские села, и тогда конфликта, возможно, не было бы. Но зачем вообще допускать подобное? Все это не способствует улучшению межнациональных отношений», – говорит эксперт.

В свою очередь первый зампред комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев заявил газете ВЗГЛЯД, что эти столкновения свидетельствуют о том, что если в целом по стране и в регионе ситуация с межнациональными отношениями стала заметно лучше, «то в конкретном населенном пункте она может существенно отличаться». По его словам, происходящее в республике носит очень ситуативный характер, «этого могло и не произойти, это какая-то случайность», хотя предпосылки к этому, безусловно, были.

По его словам, почти всегда в подобных ситуациях находятся те, кто заинтересован в эскалации напряженности. «Это могут быть криминальные группы, которые хотят использовать беспорядки для получения каких-то своих прибылей. Это могут быть финансовые или коммерческие группы, которые под таким предлогом рассчитывают подвинуть своих конкурентов, и местные политические группы, которые рассчитывают спекулировать на этом», – считает Григорьев.

Брод тоже озвучил несколько версий произошедшего.

«По предварительной информации, задействованы провокаторы, которые организовали эти волнения с целью дестабилизировать ситуацию в республике. Возможно, идет предварительное прощупывание почвы перед предстоящими выборами главы республики, проверка на прочность правоохранительных органов»,

– рассказал Брод.

Правозащитник уверен, что нужно проверить фактор зарубежного влияния. «Ситуация на Северном Кавказе сложная, территория многонациональная, есть социально-экономические проблемы. Не исключаю, что могут использовать межнациональные и межрегиональные отношения для дестабилизации ситуации», – сказал Александр Брод.

«То, что произошло – несет в себе элементы провокации, есть силы, которые пытаются там использовать этнический вопрос. Но проблема глубже. Проблема в элементарном непрофессионализме тех ведомств, которые отвечают за межнациональное и межконфессиональное согласие. К слову, в межконфессиональном плане там ситуация сложнее, чем в межэтническом», – заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой политологии и социологии КБГУ им. Х. М. Бербекова Тимур Тенов.

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«Пока серьезного этнического противостояния в республике нет, потому что этнический состав в республике в тех процентных соотношениях, в которых он существует, не позволяет на сегодняшний день реализовать сценарий межэтнического противостояния», – отметил Тенов. В то же время он добавил, что лет пять-семь назад много молодежи углубилось в изучение ислама и невооруженным глазом было видно, как этому собираются противопоставить этническую составляющую. «То есть, чтобы приостановить бурное распространение ислама в данном регионе, стали поощрять этнические моменты и, говоря ненаучным языком, «допоощрялись», – посетовал собеседник.

«Удивляет позиция региональных властей. Все это можно было предвидеть. 10 лет назад происходило все то же самое, та же самая Канжальская битва, тот же конный переход. Почему через 10 лет это повторилось? Разве нельзя было за десять лет как-то урегулировать этот вопрос? Эти вопросы волнуют многих», – резюмировал Тенов.