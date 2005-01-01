В Нальчике начались стычки между кабардинцами и балкарцами

В Кабардино-Балкарии больше суток идет конфликт на национальной почве, начавшийся в балкарском селении Кенделен. Теперь массовые волнения затронули Нальчик. Все началось с того, что балкарцы в Кенделене отказались пропустить конных кабардинцев через свое село.

В селе Кенделен конфликт начался еще 18 сентября из-за того, что жители села отказались пустить кабардинцев, которые конным строем собирались совершить восхождение на гору Канжаль, чтобы таким образом отметить 310-летие победы в Канжальской битве, когда кабардинцы разгромили войска крымского хана, сообщает «Кавказский узел».

В результате в селе произошли стычки между жителями села – балкарцами, и приезжими активистами-кабардинцами. В конфликт вмешались силовики, которые попытались вывезти участников акции из села.

Конный поход организовала организация «Шууей Хасэ» («Собрание всадников»). Ее представители собрались возле селения Кенделен еще 16 сентября, однако тогда глава населенного пункта предупредил их, что опасается провокаций при проходе всадников. В итоге активисты решили подняться в гору в обход, а на обратном пути пройти через селение Кенделен пешком, чтобы «показать властям, что с балкарцами у них никаких проблем нет». Они прошли по селу, выкрикивая лозунги.

Местные жители агрессивно восприняли такое шествие, пытались отнять у активистов флаги, не давали пройти, кидали камни. Позже к конфликту стали присоединяться жители соседних населенных пунктов, в том числе к подъехали жители Карачаево-Черкесии, завязалась массовая драка. Полицейские закрыли село и не пускают к нему «подкрепления». ОМОН применил оружие, выстрелив несколько раз в воздух. Несколько человек пострадали.

19 сентября массовые волнения из-за событий в Кенделене начались в Нальчике. На центральной городской площади собрались десятки людей с флагами. Они ведут себя не так агрессивно, как активисты в селении, но выкрикивают лозунги, сообщает News-R.

Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской республике начало доследственную проверку.

Канжальская битва – ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Тогда черкесы (группа народов, в которую входят в том числе кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея.