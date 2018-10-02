В Госдуме попросили проверить вывод с рынка ОСАГО 24 млрд рублей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Вячеслав Лысаков обратился с МВД с просьбой проверить сведения о выводе с рынка услуг ОСАГО более 24 млрд рублей.

Лысаков направил запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает ТАСС.

Он ссылается на данные президента Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса о том, что некоторые страховщики уходили с рынка «недобровольно», не исполнив обязательств перед страхователями.

«Таким образом, можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 млрд рублей», – пишет Лысаков.

Он просит проверить эту информацию и сообщить о результатах.

По его мнению, это было бы актуально в контексте реформирования системы ОСАГО при расширении тарифного коридора. Он отметил, что об убыточности ОСАГО как об основной причине повышения тарифов давно говорят официальные лица Банка России и РСА, которые приводят данные о наносимом мошенниками ущербе в 50 – 70 млрд рублей в год.

Но, по его словам, в ходе исполнения поручения главы государства по ОСАГО «ни крупные страховые компании, ни Банк России, ни РСА не смогли подтвердить ни одного из вышеизложенных фактов». Так, сотрудники МВД выяснили, что ущерб от страховых мошенников на рынке ОСАГО составляет менее 1% от всех выплат.

Судя по материалам, представленным в Госдуму, убыточность а рынке отчасти вызвана действиями самих страховщиков.

В сентябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возложении на страховые компании обязанности по возмещению ущерба в ДТП в том числе в случаях, когда у виновника аварии нет полиса ОСАГО.

В августе ОНФ заявлял, что проблемы с покупкой полисов ОСАГО сохраняются, а в ряде регионов купить е-ОСАГО невозможно.

В июле стало известно, что Минфин предложил поправки в закон «Об ОСАГО», чтобы отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.