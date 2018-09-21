Предложен новый механизм возмещения ущерба в ДТП

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возложении на страховые компании обязанности по возмещению ущерба в ДТП в том числе в случаях, когда у виновника аварии нет полиса ОСАГО.

Законопроект предложили Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Данил Шилков, Виталий Пашин, Борис Пайкин, Андрей Свинцов и Андрей Андрейченко, передает РИА «Новости».

Необходимость изменений они объясняют тем, что пострадавший в ДТП для взыскания убытков должен потратить огромные усилия, чтобы собрать документы и доказательства, понести судебные расходы, потратить время. Тогда как необходимыми для этого кадровыми ресурсами и возможностями уже обладают страховщики.

Поэтому они предлагают возложить обязанности по возмещению имущественного вреда на страховую компанию пострадавшего. Это позволит не зависеть от наличия страхового полиса у виновника аварии.

«В данном случае бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования», – поясняют авторы проекта.

В августе Российский союз автостраховщиков (РСА) в целях борьбы с автоюристами предлагал лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО.

В июле Минфин предлагал отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.