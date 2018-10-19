Эксперт призвал полностью перезагрузить избирательную кампанию в Хакасии

«Коновалов – это сомнительный юрист, который не знает ни законов, ни чего-либо другого. Шансы на то, что он быстро научится управлять регионом в сложнейшей ситуации крайне малы», – сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя предвыборные настроения среди избирателей в Хакасии.

«Ситуация сложная, зима уже близка, поэтому президент туда назначил опытного управленца Михаила Развозжаева – до разрешения всех выборных коллизий. Пока он контролирует ситуацию, думаю, пока за республику можно не переживать», – считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его оценке: у многих жителей Хакасии все еще сохраняется желание голосовать «назло» прежнему руководителю республики Зимину, которым они руководствовались во время голосования в сентябре. Однако, отметил эксперт, такие настроения слабеют. Люди начинают осознавать: накануне зимы любые эксперименты с управлением в Хакасии опасны, ведь тот, кого за кого они проголосуют «назло» бывшему лидеру, может попросту заморозить республику. При этом, другая часть избирателей разочарована и просто не пойдет голосовать, полагает Мартынов.

«Вряд ли в Хакасии пройдет голосование «назло», как многие ожидают. Скорее всего, люди просто не пойдут на избирательные участки. Будет низкая явка. Но кому «назло» это будет? Назло Коновалову? Зимин ушел. На кого теперь злиться?», – риторически спрашивает Мартынов.

Напомним, в понедельник стало известно, что Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Выборы вновь перенесены – на этот раз на 11 ноября. В избирательный бюллетень будет внесена только кандидатура Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Останется только две графы - «за» и «против».

«Многие предлагают не трогать выборы и идти строго по процедуре. Но для того-то то ЦИК и существует, чтобы в сложных ситуациях трактовать все правила и положения в сторону или пользу избирателя. Выборы там превратились в цирк, во втором туре – один кандидат», – считает Мартынов

«Да, это коллизия, но когда прописывались правила, никто и представить себе не мог, что голосование там могут довести вот до такой клоунады. Как выясняется – это возможно. Соответственно, в законодательство нужно вносить поправки, учитывать нюансы, потому что мы таким образом вернемся в светлое советское прошлое, к выборам с одним кандидатом. Ведь тогда все относились к выборам просто как к веселому мероприятию, где продают пирожки в буфете и играет музыка», – напомнил эксперт.

Он не исключает, что из-за низкой явки голосование 11 ноября попросту сорвется.

«Надо как-то выходить из этой ситуации. Вплоть до того, что назначить новые выборы. Скажем, в Приморье Элла Александровна Памфилова блестяще справилась с ситуацией, взяв на себя ответственность в непростой момент, и порекомендовала решить вопрос с пользу избирателя. Почему нельзя сделать тоже самое в Хакасии, не понимаю?» – недоумевает Мартынов.

Как известно, социально-экономическая ситуация в Хакасии остается сложной. Так, в пятницу правительство республики решило срочно оказать помощь Саяногорску, который, по признанию мэра города Михаила Валова, оказался «за гранью выживания». Как сообщил «Регнум», на разблокировку лицевых счетов муниципальных учреждений Саяногорска направлено 39,5 млн рублей.

Накануне Саяногорск с рабочим визитом посетил врио главы Хакасии Михаил Развожаев, который встретился с Валовым. Уточняется, что в Саяногорске, как и в других поселениях Хакасии, из-за просроченной кредиторской задолженности заблокированы счета муниципальных предприятий. Общий долг - более 191 млн рублей.