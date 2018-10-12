Русскую королеву красоты насмерть сбили в Калифорнии

Королеву красоты из Калифорнии Яну Лаврентьеву насмерть сбил внедорожник, когда она переходила улицу в Лос-Анджелесе.

ДТП произошло в Энсино в субботу около 23.50 по местному времени, сообщает The Sun. Лаврентьева попала под колеса на пешеходном переходе, остановившись, чтобы снять неудобную обувь.

Водитель не стал помогать девушке и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, он управлял внедорожником Toyota 4-Runner.

Подруги Лаврентьевой находились на той же улице, когда произошло ДТП. По их словам, машина ехала гораздо быстрее, чем разрешенные 35 миль в час (56 км/ч), сообщает NBC Los Angeles.

Девушку отвезли в больницу в критическом состоянии. Впоследствии мозг пострадавшей умер, и ее отключили от системы жизнеобеспечения.

30-летняя Лаврентьева воспитывала двоих детей. Девушка неоднократно побеждала в различных конкурсах красоты.