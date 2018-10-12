Золотов резко осадил Навального

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с блогером Алексеем Навальным, поскольку приглашал его на спортивный поединок.

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», – сказал Золотов, отвечая на вопрос, примет ли он приглашение Навального подебатировать на федеральном телеканале.

В то же время он заявил, что ответит на выступление блогера. «Потом решим (в каком формате)», – добавил Золотов, передает ТАСС.

Комментируя свой вызов Навального на ринг, Золотов пояснил, что «это было спортивное соревнование, не более того».

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим – прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», – отметил глава Росгвардии.

В сентябре Золотов в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». В октябре вышедший из СИЗО Навальный записал ответное обращение к Золотову, заявив, что принимает вызов и оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал новое заявление блогера Алексея Навального по конфликту с главой ведомства Виктором Золотовым «пиаром на костях».

Политолог Алексей Мухин заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный струсил драться с Золотовым.