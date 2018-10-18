В Росгвардии обращение Навального к Золотову назвали «пиаром на костях»

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал новое заявление блогера Алексея Навального по конфликту с главой ведомства Виктором Золотовым «пиаром на костях».

«Я лично не смотрел и смотреть не собираюсь. Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи», – сказал Грибакин, передает ТАСС.

По его словам, Навальный «в очередной раз показал свою сущность». «В то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь, он занимается самопиаром. Это напоминает пиар на костях», – отметил представитель ведомства.

В четверг в обращении к Золотову Навальный заявил, что принимает вызов директора Росгвардии и оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».