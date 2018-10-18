Эксперт: Навальный струсил драться с Золотовым

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...

Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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          Эксперт: Навальный струсил драться с Золотовым

          18 октября 2018, 20:30

          Текст: Олег Исайченко

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          «Такого рода вопросы решаются на татами или на ринге. На татами Навальный, видимо не хочет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин, комментируя предложение блогера Алексея Навального устроить ему дуэль с главой Росгвардии Виктором Золотовым в виде дебатов на федеральном канале.

          Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что блогер решил все перевести в клоунаду, - и получилось хорошо, потому что Навальный – клоун, это его профессиональное призвание.

          «Он решил использовать этот инцидент, чтобы пролезть на федеральный телеканал и заодно поставить в неудобное положение Виктора Золотова. По понятным причинам то, что Навальный предложил – невозможно. Он заранее знал, что это невозможно, поэтому и предложил», ­– сказал эксперт.

          Со спортивной точки зрения Мухин, который одновременно руководит Федерацией развития айкидо «Рен Ва Кай», оценивать Навального отказался, потому что этот блогер боевыми видами спорта не занимается.

          «Но отвечать за свои слова и поступки он должен. Либо к нему будут относиться так, как многие относятся уже – несерьезно или даже с презрением. Навальный попытался перевести данный инцидент себе на пользу. Но в итоге он повел себя не по-мужски, не по-пацански, в хорошем смысле этого слова».

          А ведь блогер мог бы попытаться его «кэшировать», превратить в наличные, предположил Мухин. «Если бы он согласился на такой перформанс, на настоящий «батл» на федеральном канале, это принесло бы ему нормальных денег. Ведь Навальный на самом деле – это человек «про деньги», – пояснил политолог. – Но есть такая категория людей – мазохисты в душе. Они пытаются поставить себя в униженную позицию, потому что им за это иногда платят. Таких людей иногда используют. Навальный хочет, чтобы его использовали желательно несколько раз, желательно состоятельные дамы и господа, которые заинтересованы в том, чтобы он себя так вел».

          Ранее в четверг представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал новое видеообращение блогера Алексея Навального по поводу конфликта с главой ведомства Виктором Золотовым «пиаром на костях».

          «Я лично не смотрел и смотреть не собираюсь. Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи», – сказал Грибакин, передает ТАСС.

          По его словам, Навальный «в очередной раз показал свою сущность». «В то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь, он занимается самопиаром. Это напоминает пиар на костях», – отметил представитель ведомства.

          В четверг Навальный заявил, что принимает вызов главы Росгвардии, но оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов.

          Ранее Золотов в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

          Член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал идею Навального «забавной»

          «Точно также господин Навальный мог бы предложить проводить дуэль в Кремле или еще в каком-нибудь приятном для себя месте. У Навального нет никакого шанса участвовать в такого рода дуэли и его заявление, по сути носит форму отказа. Он мог бы предложить проводить дуэль в форме игры в шашки или игры в городки, и то и другое было бы смешно», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

          «То, что он струсил, это очевидно. Если бы Навальный согласился, то схватку он бы очевидно проиграл, но показал бы себя в качестве смелого человека и смелого политика. Он упустил хороший шанс показать, что не боится идти на физическое столкновение и показал, что боится», – подытожил Григорьев.


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