Эксперт: Навальный струсил драться с Золотовым

«Такого рода вопросы решаются на татами или на ринге. На татами Навальный, видимо не хочет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин, комментируя предложение блогера Алексея Навального устроить ему дуэль с главой Росгвардии Виктором Золотовым в виде дебатов на федеральном канале.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что блогер решил все перевести в клоунаду, - и получилось хорошо, потому что Навальный – клоун, это его профессиональное призвание.

«Он решил использовать этот инцидент, чтобы пролезть на федеральный телеканал и заодно поставить в неудобное положение Виктора Золотова. По понятным причинам то, что Навальный предложил – невозможно. Он заранее знал, что это невозможно, поэтому и предложил», ­– сказал эксперт.

Со спортивной точки зрения Мухин, который одновременно руководит Федерацией развития айкидо «Рен Ва Кай», оценивать Навального отказался, потому что этот блогер боевыми видами спорта не занимается.

«Но отвечать за свои слова и поступки он должен. Либо к нему будут относиться так, как многие относятся уже – несерьезно или даже с презрением. Навальный попытался перевести данный инцидент себе на пользу. Но в итоге он повел себя не по-мужски, не по-пацански, в хорошем смысле этого слова».

А ведь блогер мог бы попытаться его «кэшировать», превратить в наличные, предположил Мухин. «Если бы он согласился на такой перформанс, на настоящий «батл» на федеральном канале, это принесло бы ему нормальных денег. Ведь Навальный на самом деле – это человек «про деньги», – пояснил политолог. – Но есть такая категория людей – мазохисты в душе. Они пытаются поставить себя в униженную позицию, потому что им за это иногда платят. Таких людей иногда используют. Навальный хочет, чтобы его использовали желательно несколько раз, желательно состоятельные дамы и господа, которые заинтересованы в том, чтобы он себя так вел».

Ранее в четверг представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал новое видеообращение блогера Алексея Навального по поводу конфликта с главой ведомства Виктором Золотовым «пиаром на костях».

«Я лично не смотрел и смотреть не собираюсь. Это касается и руководства Росгвардии, которое занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи», – сказал Грибакин, передает ТАСС.

По его словам, Навальный «в очередной раз показал свою сущность». «В то время, как вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи, в то время, как граждане и бойцы Росгвардии сдают кровь, он занимается самопиаром. Это напоминает пиар на костях», – отметил представитель ведомства.

В четверг Навальный заявил, что принимает вызов главы Росгвардии, но оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

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«Точно также господин Навальный мог бы предложить проводить дуэль в Кремле или еще в каком-нибудь приятном для себя месте. У Навального нет никакого шанса участвовать в такого рода дуэли и его заявление, по сути носит форму отказа. Он мог бы предложить проводить дуэль в форме игры в шашки или игры в городки, и то и другое было бы смешно», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«То, что он струсил, это очевидно. Если бы Навальный согласился, то схватку он бы очевидно проиграл, но показал бы себя в качестве смелого человека и смелого политика. Он упустил хороший шанс показать, что не боится идти на физическое столкновение и показал, что боится», – подытожил Григорьев.