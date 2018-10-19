Фильм «Собибор» показали в Вашингтоне

Показ фильма Константина Хабенского «Собибор» состоялся в Российском культурном центре в Вашингтоне.

«Сегодняшнее мероприятие – не для того, чтобы развлечь вас, а для того, чтобы вспомнить наше прошлое», – передает ТАСС выступление исполняющей обязанности руководителя Российского культурного центра Натальи Мороз.

Она призвала зрителей «почувствовать эти эмоции и постараться разделить их».

Показ фильма сопровождался английскими субтитрами, чтобы понять его могли как российские соотечественники и дипломаты, так и местные жители .

Ранее фильм «Собибор» показали в Лондоне, Буэнос-Айресе, Мадриде, Тель-Авиве.

В воскресенье в Москве на Поклонной горе прошла церемония, посвященная 75-й годовщине восстания в нацистском лагере Собибор, а в соцсетях организовали флешмоб, чтобы почтить память узников концлагеря.

Картина вошла в число претендентов на «Оскар».