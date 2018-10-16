«Собибор» Хабенского показали в Лондоне

Россотрудничество устроило в Лондоне некоммерческий показ фильма Константина Хабенского «Собибор», сообщил глава представительства ведомства в Великобритании Антон Чесноков.

Это первый показ фильма в британской столице. На просмотр пришли свыше 100 человек, включая представителей посольства Израиля в Великобритании, Тель-Авивского университета и Лондонского еврейского культурного центра, передает ТАСС.

Чесноков заявил, что, судя по интересу зрителей, во время Недели российского кино в Великобритании «не возникнет проблем собрать полный зал для просмотра этой ленты». Неделя российского кино пройдет в ноябре.