«Собибор» Хабенского показали в Мадриде

Показ фильма Константина Хабенского «Собибор» состоялся в Мадриде в годовщину восстания в концлагере.

Фильм показали в культурном центре «Матадеро». Показ организован российским посольством и представительством Россотрудничества в Испании, передает ТАСС.

Глава представительства Эдуард Соколов заявил, что важно рассказать жителям Испании «об этом эпизоде», о том, «насколько был страшен враг, которому противостояла наша армия». Он отметил, что показ фильма организован уже во второй раз, «первый получил огромный отклик, пришло очень много людей».

На показе присутствовала посол Польши в Испании Мажена Адамчик, напомнившая, что «у испанцев была их собственная гражданская война, но они не знакомы с феноменом концлагерей».

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию героического подвига узников концлагеря, проходят во множестве стран мира. В частности, фильм Хабенского показали и в Израиле, картина вошла в число претендентов на «Оскар».

В Москве память узников Собибора почтили на Поклонной горе. Для участников митинга в Музее Победы организован бесплатный показ фильма.