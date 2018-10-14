В Сети состоялся флешмоб в годовщину восстания в концлагере Собибор

В выходные в соцсетях организовали флешмоб, в рамках которого пользователи почтили память узников концлагеря Собибор, поднявших восстание под руководством Александра Печерского.

Пользователи соцсетей публикуют сообщения с хештегами #помниSobibor и #rememberSobibor. Некоторые посты содержат только сам хэштег. Кто-то публикует сообщения о восстании, кто-то – снимки тех мест, где находился концлагерь.

Также пользователи публикуют фото черных воздушных шаров – одного из символов памятных акций.

Напоминают в сообщениях и о фильме Константина Хабенского «Собибор».

Во флешмобе участвуют и российские дипломаты.

К флешмобу присоединились не только русскоязычные пользователи соцсетей.

I'm watching Escape From Sobibor now in honor of this great act of courage and heroism! #RememberSobibor #neveragain https://t.co/fbuzJJ4N25 — James Jesus Angleton (@JamesAngleton75) 15 октября 2017 г.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе.