В Израиле показали «Собибор» в годовщину восстания в концлагере

Выставка фотоматериалов и документов, посвященная 75-й годовщине восстания в нацистском лагере Собибор, и показ российского фильма «Собибор» прошли в воскресенье в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве.

«В Израиле память восстания в Собиборе чтят, о нем хорошо знают. Сегодня – день годовщины, и правильно и с человеческой, и с политической, и с психологической, и с любой другой точки зрения отдать дань памяти героям, которые обеспечили победу, которые в нечеловеческих, ужасных условиях противостояли нацистской машине смерти», – сказал посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

По его словам, память важна для того, чтобы современное молодое поколение знало правду, и чтобы не повторились страшные события Второй мировой войны.

«Это – наша общая ценность с гражданами Израиля, что мы до сих пор вспоминаем как жертвы, принесенные на алтарь Победы, так и героизм людей, которые внесли свой вклад в Победу, и стараемся вместе поддерживать память о тех событиях, о тех годах», – заметил посол.

Викторов отметил, что сохранять память особенно важно «на фоне того, что в некоторых странах сейчас происходят переписывание и искажение истории».

«Многие приспешники нацистов сейчас не только прекрасно себя чувствуют, их потомки еще и героями себя ощущают. Есть целые институты национальной памяти, так они их назвали, которые занимаются стиранием национальной памяти, которые вымарывают из национальной памяти некоторых народов, которые на запад от России находятся, в непосредственной близости от наших границ, правду о решающей роли Красной армии», – рассказал он.

По его мнению, такие процессы абсолютно недопустимы. «Здесь у нас с израильскими друзьями полное понимание», – подчеркнул посол.

Викторов отметил, что «в Израиле, в отличие от некоторых стран, памятники не только не сносят, а устанавливают». «Устанавливают в честь бойцов Красной армии, в первую очередь, которая внесла решающий вклад в освобождение Европы, прекращение Холокоста и завершение Второй мировой войны Победой над нацистской Германией», – добавил он.

В РКЦ в Тель-Авиве в воскресенье также была открыта стендовая выставка фотоматериалов и документов, посвященная Александру Печерскому и восстанию в Собиборе. Экспозиция была подготовлена Фондом Александра Печерского на основе книги «Собибор. Хроника восстания в лагере смерти».

Ранее в Москве посмертно вручили польский орден участнику восстания в «Собиборе». На вручении присутствовал посол Израиля в России Гарри Корен, который отметил, что у его страны нет никаких сомнений по базовым вещам с Москвой о роли Красной Армии в освобождении Европы и концлагерей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе.