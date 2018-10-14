В Москве посмертно вручили польский орден участнику восстания в «Собиборе»

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк посмертно вручил в Москве высокую польскую государственную награду – Кавалерский крест ордена «За заслуги перед республикой Польша» – Алексею Вайцену, который активно участвовал в восстании в лагере смерти Собибор; награду получил внук героя.

Вайцен умер в январе 2015 года в возрасте 92 лет. По словам его внука Александра, Вайцен попал в концлагерь Собибор в звании рядового в 21 год. В лагере он провел год и пять месяцев. «Его взяли в активную группу, потому что он был молодой и подвижный парень. К тому же хорошо знал польский и немецкий языки, что могло быть полезно», – передает слова Александра Вайцена РИА «Новости».

Заданием Вайцена было вскрыть немецкий склад с оружием надзирателей перед восстанием, однако это не удалось, так как склад хорошо охранялся вахманами (надзирателями-бандеровцами).

Затем Вайцен участвовал в стычках на территории Собибора и прикрывал уход из концлагеря узников, покинув территорию лагеря одним из последних.

«Для нас, поляков, лагеря, в том числе лагеря смерти, – самое кошмарное наследие Второй мировой войны. Но одновременно это немецкое достояние для нас является задачей и вызовом… Мы обязаны эти места памяти сохранить для того, чтобы нынешнее поколение помнило, что случилось. Сохранить места, в которых люди могут задуматься над причинами, условиями, в которых зарождается зло. Зло организованное, как государственная сила», – заявил посол Польши.

На вручении присутствовал посол Израиля в России Гарри Корен, который отметил, что у его страны нет никаких сомнений по базовым вещам с Москвой о роли Красной Армии в освобождении Европы и концлагерей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе.