Показ «Собибора» Хабенского состоялся в Буэнос-Айресе

В кинотеатре Cosmos в центре Буэнос-Айреса прошел показ фильма Константина Хабенского «Собибор», сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Посол заявил, что это «хорошая возможность напомнить и российским, и аргентинским зрителям о тех ужасах, которые пережил мир более 70 лет назад», передает ТАСС.

Для Аргентины показ фильма был важен, так как в стране есть большие российская и еврейская общины.

«Наши народы понесли колоссальные потери во время войны», – подчеркнул Феоктистов.

В Аргентине премьера «Собибора» прошла весной в зале Гильдии кинорежиссеров республики. Теперь же фильм «открыли для широкой публики», сообщила глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

Муратова сообщила, что все билеты на сеанс были раскуплены.